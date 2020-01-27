В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».

с чего всё началось

Список появился в телеграм-каналах. В нем указаны фамилии, имена и отчества около 17 млн клиентов, даты рождения, номера телефонов. Представителям СМИ удалось дозвониться до нескольких человек из списка.

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