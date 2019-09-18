Экономика
REGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Политика
Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского
Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 11:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили Ту-160 России над Балтийским морем
Rambler News Service вчера в 13:44
Хоккей
Овечкин получит награду за вклад в развитие хоккея в США
Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получит награду Wayne Gretzky International Award за вклад в развитие хоккея в США.
МК-Спорт 11:32
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Общество
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
RT на русском 10:18
Общество
Звёзды записали видео в поддержку Павла Устинова
Видео в поддержку Устинова записали также певица Полина Гагарина, актёр Семён Слепаков, художественные руководители театров имени Пушкина Евгений Писарев, имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, «Сатирикона» Константин Райкин, кинорежиссёры Нигина Сайфуллаева и Наталья Меркулова, актёры Семён Трескунов, Геннадий Смирнов и другие, писал News.ru.
News.ru вчера в 06:24
Футбол
Мамаев и Кокорин сегодня выйдут на свободу
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня, 17 сентября, освободятся по УДО из исправительной колонии общего режима №4 Белгородской области.
Нева Спорт 16 сентября в 22:07
Общество
Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции
Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено.
Ведомости 11:27
Авто
Mitsubishi презентует в Токио концепт нового кроссовера
В рамках Токийского автосалона компания Mitsubishi презентует концептуальный кроссовер.
32CARS.ru 02:12
Космос
«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем
Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Известия 11:51
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Наука
Новый биореактор поглощает столько же углерода, сколько 4000 квадратных метров леса
Создатели заявили, что он поглощает столько же углерода, сколько и 400 деревьев.
Хайтек 11:41
Здоровье
Названы районы Ярославской области, где больше всего болеют раком
Врачи онкологи назвали районы нашего региона, где больше всего болеют онкологией.
Первый Ярославский 04:17
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Космос
Загадочная активность: что за странные сигналы поступают на Землю из космоса
В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
ТК Звезда 16 сентября в 07:49
Политика
Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»
Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03