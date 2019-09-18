Экономика

REGNUMREGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ru09:10

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РБК06:49

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

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«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию

ТАСС06:30

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости04:52
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Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского

Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
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В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Происшествия

Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве

В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
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Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Армия и оружие

Истребители пяти стран сопроводили Ту-160 России над Балтийским морем

Rambler News Service вчера в 13:44
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Овечкин получит награду за вклад в развитие хоккея в США

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получит награду Wayne Gretzky International Award за вклад в развитие хоккея в США.
МК-Спорт 11:32
Происшествия

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Общество

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
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Общество

Звёзды записали видео в поддержку Павла Устинова

Видео в поддержку Устинова записали также певица Полина Гагарина, актёр Семён Слепаков, художественные руководители театров имени Пушкина Евгений Писарев, имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, «Сатирикона» Константин Райкин, кинорежиссёры Нигина Сайфуллаева и Наталья Меркулова, актёры Семён Трескунов, Геннадий Смирнов и другие, писал News.ru.
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Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня, 17 сентября, освободятся по УДО из исправительной колонии общего режима №4 Белгородской области.
Нева Спорт 16 сентября в 22:07
Общество

Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции

Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено.
Ведомости 11:27
Авто

Mitsubishi презентует в Токио концепт нового кроссовера

В рамках Токийского автосалона компания Mitsubishi презентует концептуальный кроссовер.
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Космос

«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем

Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Известия 11:51
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
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Спорт

СБР подтвердил дисквалификацию биатлонистки Васильевой

News.ru 05:38
Политика

Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
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«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
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Наука

Новый биореактор поглощает столько же углерода, сколько 4000 квадратных метров леса

Создатели заявили, что он поглощает столько же углерода, сколько и 400 деревьев.
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Названы районы Ярославской области, где больше всего болеют раком

Врачи онкологи назвали районы нашего региона, где больше всего болеют онкологией.
Первый Ярославский 04:17
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Происшествия

На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
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Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
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Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

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Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
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Загадочная активность: что за странные сигналы поступают на Землю из космоса

В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
ТК Звезда 16 сентября в 07:49
Политика

Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»

Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
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Российский бизнесмен, долларовый миллионер. Основатель и владелец сети магазинов «Красное и Белое». По итогам 2018 года занимает 115 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Forbes» с состоянием в $950 млн.
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