Экономика

REGNUMREGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ru09:10

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