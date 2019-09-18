Экономика
REGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:03, Вашингтон
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика
МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Пристайко подчеркнул, что о смягчении санкций говорит восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, а также желание стран G7 вернуться к формату "большой восьмерки".
Народные новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Наука
В организме детей в Германии нашли 11 видов пластика
В Германии в организме детей и подростков обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика, сообщает Der Spiegel.
Sputnik Грузия 09:00
Политика
США передали России 16 похищенных указов Николая Второго
Именные указы последнего российского императора Николая Второго были похищены из Государственного исторического архива в 90-е.
Вести.Ru 14:17
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Теннис
Шарапова: Считаю своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова призналась: несмотря на то что большую часть своей жизни живёт в США, у неё остаётся российский паспорт.
Life.ru 10:29
Происшествия
СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области
В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
RT на русском 13:41
Политика
МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 02:56
Политика
Трамп поручил значительно усилить санкции против Ирана
Соединённые Штаты готовятся значительно расширить санкции в отношении Ирана.
Life.ru 11:20
Здоровье
В Астрахани уволен главврач Александровской больницы
Как рассказал «МК в Астрахани» Алексей Васильев, Захаров написал заявление по собственному желанию после подведения итогов комиссии по работе Александровской больницы, в которой приняли участие ведущие эксперты различных направлений медицинской деятельности России.
Московский Комсомолец 12:36
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва вчера в 07:20
Политика
Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России
Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Эхо Москвы 14:31
Кино
В сети появился тизер и постер будущего фильма о Харли Квинн
В среду, 18 сентября. в сети появился постер фильма "Хищные птицы" о Харли Квинн и других злодейках Готэма.
Piter.tv 09:30
Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк был болен бешенством
РИА Новости 02:12
Футбол
Стал известен состав ПСЖ на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов
Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Bobsoccer 14:04
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Авто
Лада 4х4 получит новый салон в начале 2020 года
В декабре 2019 года начнётся серийное производство модернизированного внедорожника Lada 4x4, который получит почти полностью новый интерьер.
Журнал Авто.ру 16 сентября в 10:01
Футбол
Байер — Локомотив 0:1 (1-й тайм)
РЕН ТВ 14:34
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Происшествия
Останки десятков людей обнаружены под Краснодаром
Останки нескольких десятков человек обнаружены в Новой Адыгее под Краснодаром при проведении земляных работ в районе ТЦ «Мега» 16 сентября.
REGNUM 02:50
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков назвал стратегию Киева по возвращению Крыма в состав Украины «не более чем фантомными болями».
Lenta.ru 11:09