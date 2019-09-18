Экономика
РИА Новости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
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Футбол
19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
Pravda.Ru вчера в 16:37
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Общество
В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан
В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
РЕН ТВ 06:18
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Три человека погибли при крушении катера в Венеции
Три человека, включая итальянского чемпиона-рекордсмена, погибли на месте.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
Российская газета 05:01
Политика
Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва
Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.
Lenta.ru 08:51
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Коммерсантъ 02:59
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32