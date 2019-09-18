Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Происшествия ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Общество Названы российские города с самыми высокомерными жителями Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.

Общество В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Здоровье Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Фигурное катание Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.

Политика Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Футбол Супруга Мамаева поделилась фото с мужем Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.

Происшествия Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"