Экономика

REGNUMREGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние

Forbes07:40

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию

ТАСС06:30

«Красное&Белое», «Бристоль» и «Дикси» сохранят бренды после объединения

РИА Новости07:22

В России создан третий по обороту розничный продавец

РБК06:49

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости04:52
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Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
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