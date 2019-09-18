Экономика
REGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Кино
В сети появился тизер и постер будущего фильма о Харли Квинн
В среду, 18 сентября. в сети появился постер фильма "Хищные птицы" о Харли Квинн и других злодейках Готэма.
Piter.tv 09:30
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Происшествия
Медведь вышел на утреннюю пробежку на главную площадь Охи
Небольшой медведь устроил пробежку в центре Охи около 5 утра сегодня.
Сахалин.Инфо 17:43
Здоровье
В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян
Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта "Демография" в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.
Российская газета вчера в 20:15
Гаджеты
На смену смартфонам придут «умные» очки от Facebook и Ray-Ban
Luxoticca, владеющая брендами Ray-Ban, Prada, Persol и Oakley, имеет опыт в создании «умных» очков: в 2014 году компания принимала участие в разработке устройства Google Glass.
Medical Note 09:53
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.
News.ru 07:55
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Финансы
Глава ФРС США не намерен принимать во внимание критику Трампа
Федеральная резервная система США продолжит принимать решения без оглядки на критику со стороны президента страны Дональда Трампа.
REGNUM 16:45
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Гаджеты
Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках
В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру 16:37
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Политика
Киев допустил размещение миротворцев в Донбассе
В случае, если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать на основе Минских соглашений, одним из возможных шагов может быть введение туда миротворческой миссии.
Rambler News Service 10:22
Культура
Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа вчера в 02:53
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском вчера в 14:16
Музыка
Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе
Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
Discover24 05:21
Общество
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Политика
Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 16:31
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Здоровье
В Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.
РИА Новости 14:35
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Байер» в ЛЧ
Московский «Локомотив» одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 18:05
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15