Экономика

REGNUMREGNUM«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости16:09

Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ru09:10

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РИА Новости07:22

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02
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Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
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