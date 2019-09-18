Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ru09:10

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» вошли в тройку крупнейших сетей

ТАСС12:00

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

«Красное&Белое», «Бристоль» и «Дикси» сохранят бренды после объединения

РИА Новости07:22

В России создан третий по обороту розничный продавец

РБК06:49

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости04:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:25, Вашингтон
Здоровье

В Смоленской области открываются новые ФАПы

В деревне Лехмино Холм-Жирковского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Рабочий путь (г. Смоленск) 12:00
Шоу-бизнес

Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться

Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 13:04
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 16 сентября в 05:06
Футбол

Байер — Локомотив 1:2 (1-й тайм)

На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс 16 сентября в 16:35
Авто

Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL

В 2020 году китайский автопроизводитель Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер TXL премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня вчера в 07:17
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана

По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

РБК 12:20
Политика

Трамп ужесточит санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 48 часов он планирует ввести дополнительные санкции в отношении Ирана.
Российская газета 14:38
Единоборства

Адвокат Прилипко назвала взыскания в адрес Протасовицкого глупостью

Татьяна Прилипко, адвокат четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого, прокомментировала информацию о взысканиях в адрес своего подзащитного, которые он получил в СИЗО.
RT на русском 14:26
Космос

Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Здоровье

Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Кино

Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed

Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 09:00
Футбол

Стал известен состав ПСЖ на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов

Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Bobsoccer 14:04
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Теннис

Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Общество

Казань оказалась в числе самых высокомерных городов России

В результате самым высокомерным городом стал Воронеж, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а Казань замкнула тройку.
Inkazan 08:21
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика

Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

Lenta.ru 16 сентября в 21:40
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Российская газета 09:52
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Армия и оружие

Хуситы заявили о готовности ударить по ОАЭ

Агентство Associated Press передало слова представителя йеменском повстанцев-хуситов, который сказал, что у них есть "десятки целей" в ОАЭ и что они могут атакованы в любое время.
Московский Комсомолец 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Петрович Студенников
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, долларовый миллионер. Основатель и владелец сети магазинов «Красное и Белое». По итогам 2018 года занимает 115 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Forbes» с состоянием в $950 млн.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное