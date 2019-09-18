Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

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