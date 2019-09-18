Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
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В России создан третий по обороту розничный продавец

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«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию

ТАСС06:30

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

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