Экономика
РИА Новости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
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Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Российская газета 06:45
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Происшествия
В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии
В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
Восток-Медиа 16 сентября в 13:34
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
РИА Новости 07:25
Политика
Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
РИА Новости 06:59
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Футбол
Гудйонсен: поступок Баркли — это неуважение к партнёрам по «Челси»
Бывший футболист «Челси» Эйдур Гудйонсен выступил с критикой полузащитника синих Росса Баркли после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). В концовке встречи лондонцы, уступая в счёте, получили право исполнить пенальти.
Чемпионат 06:50
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru вчера в 00:53
Происшествия
СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 07:17
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Авто
Появились первые фотографии бизнес-седана DS 9
Китайские сертификационные органы выложили в открытый доступ фотографии нового седана DS 9. Конкурента Lexus ES и Volvo S90 официально покажут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 22 ноября.
Motor вчера в 09:50
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Происшествия
Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района
Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
Интерфакс вчера в 09:12
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество
Чита заняла 17 место в рейтинге высокомерных городов
По данным рейтинга Чита занимает 17 место, обогнав Ростов-на-Дону.
Заб.Ру 05:06
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Футбол
«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе
Первый матч с участием российского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA завершился вничью.
Ридус вчера в 15:16
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14