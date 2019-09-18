Экономика

ВедомостиВедомости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
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В России создан третий по обороту розничный продавец

РБК06:49

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

РИА Новости06:21

Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Известия06:20

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию

ТАСС06:30

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости04:52
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию

Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
vtomske.ru 01:32
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Шоу-бизнес

Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Общество

Ургант назвал приговор Устинову решением Страшного суда

Lenta.ru 04:40
Шоу-бизнес

Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

В ФСБ РФ сообщили о нападении северокорейских браконьеров на российских пограничников в Японском море.
Накануне.Ru вчера в 08:39
Футбол

Черышев показал раздевалку «Валенсии» после победы над «Челси»

Матч ТВ 03:00
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Энергетика

Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину

Ruposters.ru 16 сентября в 07:03
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

РИА Новости вчера в 05:52
Происшествия

Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия.
Российская газета 05:01
Политика

Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ

RT на русском 06:48
Игры

Apple запустила игровой сервис Arcade

ПРАЙМ вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова неожиданно перекрасила волосы

Коллеги не сразу узнали актрису Прославившаяся благодаря съемкам в комедийном сериале "Воронины" Екатерина Волкова долгое время не изменяла любимой прическе — темным длинным волосам.
WomanHit.ru 05:29
Общество

Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
Политика

Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его

Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Происшествия

Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову

Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.
REGNUM 01:03
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:50
Политика

Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Происшествия

На Урале мужчина получил пожизненный срок за серию преступлений

РИА Новости 07:04
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Российский бизнесмен, долларовый миллионер. Основатель и владелец сети магазинов «Красное и Белое». По итогам 2018 года занимает 115 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Forbes» с состоянием в $950 млн.
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