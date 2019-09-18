С другими компаниями возможности слияния Студенников не обсуждал. У владельцев «Дикси» и «Бристоля», по его словам, есть опыт, которого нет у него самого и который пригодится «Красному и белому» для развития в новых нишах.

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

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