Экономика

ВедомостиВедомости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости04:52

В России создан новый розничный игрок на базе активов «Красного & Белого»

РБК05:05

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию

ТАСС05:12

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

Алкогольное слияние. «Дикси» завершила объединение с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое»

Фонтанка.Ру05:26

Основатель сети «Красное&Белое» объединился на Кипре с конкурентами

URA.Ruвчера в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Общество

Москвичам посулили «барическое дно»

Мослента 02:41
Происшествия

В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи

В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета.
РБК 05:36
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Происшествия

В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес

Палату Анастасии Заворотнюк взяли под охрану

Журналисты пытались не раз проникнуть в палату к Заворотнюк, поэтому около нее было принято решение установить охрану.
StarHit.ru 06:00
Спорт

Биатлонистка Васильева получила 1,5 года дисквалификации за допинг

РБК вчера в 11:23
Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Политика

На Украине предложили новую стратегию по «возвращению» Крыма

Крым "вернется" в состав Украины после того, как последняя станет "мощной державой" при поддержке Запада, заявил экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Борисова высказалась по поводу фотосессии Кравец на могиле Началовой

Борисова считает показным траур Кравец, а фото, сделанные на могиле Юлии Началовой, – "позорищем".
VSE42.RU 02:18
Экономика

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК 05:53
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета 04:39
Музыка

В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале

Новый выпуск программы КВН вышел на Первом канале 14 сентября.
Сибдепо вчера в 21:05
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал о шансах вылечить рак груди

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что лечение рака груди будет максимально эффективным, если выявить болезнь на начальном этапе.
MedikForum.ru вчера в 13:33
Армия и оружие

СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией

Известия 05:49
Армия и оружие

Военные учения НАТО и ВСУ начались на Украине

Военные НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут маневры на военном полигоне в районе Львова.
ФАН 16 сентября в 05:54
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Известия 06:15
Кино

Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

ТАСС 05:17
Шоу-бизнес

68-летняя вдова Кобзона выглядит ровесницей внучки

Нелли Кобзон с дочерью Натальей и внучкой Мишель приехали в Сочи на фестиваль "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина".
Дни.ру 05:19
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Происшествия

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия

Главврач детской больницы уволен после избиения заведующей в Астрахани

Газета.Ru 03:49
Хоккей

Главный тренер «Виннипега» — Лайне: с Шайфли и Уилером и я бы забил 50

Чемпионат 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Петрович Студенников
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, долларовый миллионер. Основатель и владелец сети магазинов «Красное и Белое». По итогам 2018 года занимает 115 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Forbes» с состоянием в $950 млн.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное