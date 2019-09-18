Экономика
Ведомости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Общество
Москвичам посулили «барическое дно»
Мослента 02:41
Происшествия
В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи
В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета.
РБК 05:36
Происшествия
В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под охрану
Журналисты пытались не раз проникнуть в палату к Заворотнюк, поэтому около нее было принято решение установить охрану.
StarHit.ru 06:00
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Политика
На Украине предложили новую стратегию по «возвращению» Крыма
Крым "вернется" в состав Украины после того, как последняя станет "мощной державой" при поддержке Запада, заявил экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Борисова высказалась по поводу фотосессии Кравец на могиле Началовой
Борисова считает показным траур Кравец, а фото, сделанные на могиле Юлии Началовой, – "позорищем".
VSE42.RU 02:18
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Новый выпуск программы КВН вышел на Первом канале 14 сентября.
Сибдепо вчера в 21:05
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал о шансах вылечить рак груди
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что лечение рака груди будет максимально эффективным, если выявить болезнь на начальном этапе.
MedikForum.ru вчера в 13:33
Армия и оружие
Военные учения НАТО и ВСУ начались на Украине
Военные НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут маневры на военном полигоне в районе Львова.
ФАН 16 сентября в 05:54
Шоу-бизнес
68-летняя вдова Кобзона выглядит ровесницей внучки
Нелли Кобзон с дочерью Натальей и внучкой Мишель приехали в Сочи на фестиваль "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина".
Дни.ру 05:19
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Вести.Ru вчера в 08:43