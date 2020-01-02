Общество

ВедомостиВедомости«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов

Сеть алкомаркетов «Красное и белое» проводит расследование после сообщений об утечке данных своих клиентов. По словам представителя компании, к произошедшему может быть причастен один из сотрудников, так как база данных изолирована от внешней сети.
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с чего всё началось

В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».
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«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов

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РБК03:07

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