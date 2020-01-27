Общество
РИА Новости«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов
Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
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с чего всё началось
В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».Ведомостивчера в 16:12
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В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»
Ведомостивчера в 16:12
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Общество
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Опубликованы рендеры смартфона iPhone 9
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РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
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Происшествия
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В Москве начался самый сильный за зиму снегопад
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Общество
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Футбол
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Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно.
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Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
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Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
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Политика
Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар
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Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
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Авто
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Эксперты составили список авто, которые не интересны российским покупателям и практически не приобретаются на территории нашей страны.
Общество
Китай обогнал Россию в производстве вооружений
Китай занял второе место в мире по производству вооружений и военной техники, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
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Экономика
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Здоровье
Главврача детской поликлиники в Перми отстранили от должности
Общество
Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая
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Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Происшествия