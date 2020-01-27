Общество

РИА НовостиРИА Новости«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
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с чего всё началось

В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».
Ведомостивчера в 16:12

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«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

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«Красное и белое» проверяет информацию об утечке базы данных клиентов

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Данные клиентов сети алкомаркетов «Красное & белое» попали в интернет

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В интернете опубликована база данных клиентов сети «Красное и белое», которые участвуют в программе лояльности

Эхо Москвы01:30

В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

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