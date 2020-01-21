Политика

РБКРБККраснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замглавы СКР Игорь Краснов, выдвинутый Путиным на должность генпрокурора, передает «Интерфакс».
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Кандидат на пост генпрокурора поддержал разграничение надзора и следствия

Ведомости06:51

Краснов назвал эффективной работу прокуратуры и СК

РИА Новости06:27

Кандидат в генпрокуроры Краснов считает эффективным разделение полномочий прокуратуры и следствия

Коммерсантъ05:01

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

РБК05:28

Кандидат на пост генпрокурора Краснов ответил на вопросы сенаторов

Известия05:14

Краснов назвал эффективной реформу по разделению следствия и надзора

REGNUM06:54

Краснов: речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет

ТАСС04:47
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Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия вчера в 15:09
Политика

Путин встретился с Чайкой и Красновым

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
RT на русском 07:34
Происшествия

Адвокаты Шамсутдинова потребовали рассекретить дело стрельбы в Горном

Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова через прокуратуру потребовали рассекретить уголовное дело о стрельбе в войсковой части посёлка Горный в Забайкальском крае, сообщает 21 января Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева, который представляет интересы солдата.
Чита.Ру 08:37
Политика

РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства

По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Газета.Ru 07:26
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Гаджеты

Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии

Дебют процессоров Intel Cascade Lake-X осенью прошлого года сопровождался заметной гуманизацией ценовой политики компании, хотя экономического смысла в снижении цен на процессоры такого класса было гораздо меньше, чем политического.
3DNews 04:57
Здоровье

Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 07:03
Игры

Sony снизила цену на PlayStation 4

По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
The GEEK 03:47
Происшествия

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального

Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Московский Комсомолец 03:13
Политика

Трамп назвал новой торговой моделью сделку с КНР

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.
News.ru 06:48
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Известия вчера в 19:55
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Энергетика

На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России

Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%.
ТАСС 08:29
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Политика

Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории

Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории.
RT на русском 06:47
Общество

Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
REGNUM 08:46
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Политика

Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
REGNUM 08:03
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Шоу-бизнес

Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом

Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
News.ru вчера в 08:41
Политика

Российские десантные вертолётоносцы заложат к 9 мая

Два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.
RT на русском 07:06
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Политика

Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 07:56
Авто

Cadillac XT6 сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для 5-метрового кроссовера Cadillac XT6.
110km.ru вчера в 07:26
Музыка

Эминем побил собственный рекорд скорости читки

ИА InterMedia 08:05
Экономика

Размер долга среднестатистического заемщика в России вырос

Размер долга среднестатистического заемщика в России по итогам минувшего года увеличился почти на 11%, составив 249 тысяч рублей.
Москва 24 вчера в 02:54
Политика

Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности

Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Аргументы и Факты 07:44
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Игорь Краснов
Российский криминалист и следователь, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции.
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