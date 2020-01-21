Политика

РБКРБККраснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замглавы СКР Игорь Краснов, выдвинутый Путиным на должность генпрокурора, передает «Интерфакс».
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Игорь Краснов
Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной.
— Игорь КрасновТАСС 04:47

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Российский криминалист и следователь, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции.
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