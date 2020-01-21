Политика
РБККраснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замглавы СКР Игорь Краснов, выдвинутый Путиным на должность генпрокурора, передает «Интерфакс».
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Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной.
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Политика
Порошенко приведут на допрос силой
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Политика
Финансист Уильям Браудер утверждает, что швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по его задержанию
Как утверждает Браудер, они уже покинули Швейцарию. Комментариев со стороны России пока не последовало.
Здоровье
15-летняя школьница, которая из-за редкой болезни выглядела на все 60, обрела новое лицо благодаря хирургам
Общество
Япония начала подготовку к внедрению систем связи 6G
В Японии правительство инициировало подготовку к внедрению новых систем связи 6G.
Общество
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Политика
Володин предложил работать над поправками в Конституцию круглосуточно
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам перейти на круглосуточный режим работы над поправками в Конституцию.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер
Технологии
«Сколтех» разработает защищенный от санкций рынок 5G-оборудования
Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") займется созданием рынка оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей 5G, защищенного от внешних санкций, говорится в сообщении института.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение
Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим прозвищем Гуф, был задержан полицией в Абу-Даби.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Шоу-бизнес
Стало известно, какие алименты сможет отсудить Пелагея у Телегина
Журналисты "Экспресс-газеты" узнали примерную сумму, которую Пелагея может отсудить у Телегина в качестве алиментов.
Гаджеты
Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Политика
Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность»
Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Теннис
Мария Шарапова не исключила, что более не сыграет на Australian Open
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Политика
Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Космос
Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики
Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.