Политика
РБККраснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замглавы СКР Игорь Краснов, выдвинутый Путиным на должность генпрокурора, передает «Интерфакс».
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Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Политика
Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза
Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
Происшествия
В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека
В Республике Марий Эл в результате ДТП погибли три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Авто
Изменения в регистрации авто стали новой ловушкой для водителей
Новые правила регистрации транспортных средств, вступившие в силу 1 января 2020 года, обернулись неожиданной ловушкой для водителей.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Здоровье
Украина заняла второе место в Европе по темпам распространению онкологии
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Общество
В Махачкале женщинам запретили посещать бассейн
Администрация учреждения не комментирует это сообщение. О причинах такого решения неизвестно.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Хоккей
Игроки НХЛ составили топ-5 хоккеистов лиги. В нем нет россиян
В опросе приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги. Отметим, что в топ-5 не попал ни один российский хоккеист.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Футбол
РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.