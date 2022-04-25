Генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании расширенной коллегии ведомства сделал заявление о том, что цена лекарств в региональных аптеках и медицинских учреждениях «выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины».