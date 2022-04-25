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Краснов заявил, что почти во всех регионах занижают затраты на бесплатную медпомощь

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании расширенной коллегии ведомства сделал заявление о том, что цена лекарств в региональных аптеках и медицинских учреждениях «выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины».
Полит.ру
Генпрокурор потребовал от подчиненных продолжать мониторинг цен на лекарственные препараты, медицинские изделия.
ТАСС
«Аналогичным образом на системной основе проверяйте все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания», – подчеркнул Краснов.
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"Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке", - подытожил Краснов.
Российская газета

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