Общество

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскКрасноярцам обещают 30-градусные морозы

На востоке Таймыра и в Эвенкии в первый весенний месяц может похолодать и до -40. Напомним, в минувшие выходные в Красноярске зафиксирован температурный рекорд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

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В марте красноярцев ожидают 30-градусные морозы

ТВКвчера в 21:50

Синоптики пообещали красноярцам 30-градусные морозы в марте

НГС24вчера в 20:07

30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте

КП - Красноярсквчера в 22:30

«Ночные морозы»: Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Синоптики предрекли мартовские 30-градусные морозы в Красноярском крае

ДЕЛА.ruвчера в 22:43

В марте Красноярскому краю пообещали 30-градусные морозы

Newslab.ruвчера в 23:59

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

7 канал Красноярск01:10
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Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 11 февраля в 04:23
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты вчера в 01:48
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

В Японии выразили протест против инцидентов с войсками США

Заксобрание японской префектуры Окинава приняло заявление протеста из-за постоянных инцидентов, связанных с дислоцированными там войсками США.
Взгляд.ру 02:05
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Piter.tv 00:12
Кино

Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России

Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны.
Вести.Ru вчера в 14:44
Биатлон

Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Pravda.Ru 02:04
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.
Коммерсантъ вчера в 21:23
Происшествия

14-летнюю изнасиловали в отеле на Сенной. Задержан нелегал

14-летняя петербурженка заявила об изнасиловании в отеле на Сенной площади.
Фонтанка.Ру 02:13
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Общество

Всемирный мобильный конгресс отменен из-за коронавируса

В Барселоне из-за эпидемии коронавируса отменен Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020) - одна из крупнейших выставок мобильной электроники в мире.
Газета.Ru 01:05
Транспорт

Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге

Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Санкт-Петербургские ведомости 01:50
Происшествия

В Приамурье семь полувагонов с углем сошли с рельсов

Сход семи полувагонов с углем произошел в четверг на перегоне Сегачама-Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия

Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец

Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру 00:44
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 11 февраля в 10:25
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11 февраля в 19:19
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 01:42
Кино

Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского

Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Sibnet Новости 02:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
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