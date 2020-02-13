Общество
7 канал КрасноярскКрасноярцам обещают 30-градусные морозы
На востоке Таймыра и в Эвенкии в первый весенний месяц может похолодать и до -40. Напомним, в минувшие выходные в Красноярске зафиксирован температурный рекорд.
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с чего всё началось
Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 20:00
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«Ночные морозы»: Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
В Японии выразили протест против инцидентов с войсками США
Заксобрание японской префектуры Окинава приняло заявление протеста из-за постоянных инцидентов, связанных с дислоцированными там войсками США.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Кино
Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России
Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Политика
Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.
Происшествия
14-летнюю изнасиловали в отеле на Сенной. Задержан нелегал
14-летняя петербурженка заявила об изнасиловании в отеле на Сенной площади.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменен из-за коронавируса
В Барселоне из-за эпидемии коронавируса отменен Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020) - одна из крупнейших выставок мобильной электроники в мире.
Транспорт
Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге
Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Происшествия
В Приамурье семь полувагонов с углем сошли с рельсов
Сход семи полувагонов с углем произошел в четверг на перегоне Сегачама-Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Происшествия
Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец
Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте
Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кино
Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского
Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.