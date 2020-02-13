Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

с чего всё началось

На востоке Таймыра и в Эвенкии в первый весенний месяц может похолодать и до -40. Напомним, в минувшие выходные в Красноярске зафиксирован температурный рекорд.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

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Происшествия В Приамурье семь полувагонов с углем сошли с рельсов Сход семи полувагонов с углем произошел в четверг на перегоне Сегачама-Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Происшествия Задержан грозивший устроить нападение в Приморье украинец Гражданина Украины, рассказавшего знакомым о планах организовать в Приморье вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил знакомый с ситуацией источник.

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