Общество
7 канал КрасноярскКрасноярцам обещают 30-градусные морозы
На востоке Таймыра и в Эвенкии в первый весенний месяц может похолодать и до -40. Напомним, в минувшие выходные в Красноярске зафиксирован температурный рекорд.
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с чего всё началось
Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 20:00
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«Ночные морозы»: Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Здоровье
Минздрав: системы видеонаблюдения в медучреждениях Калининграда не нарушают права граждан
Работа систем видеонаблюдения в медицинских учреждениях не нарушает права граждан и направлена на обеспечение их прав на получение качественной медицинской помощи.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Гаджеты
Xiaomi назвала аксессуары для смартфона Mi 10
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Армия и оружие
Военные из США открыли стрельбу по гражданским при конфликте в Сирии
Американские военные открыли огонь по мирным жителям в ходе конфликта на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Гаджеты
Вспышка коронавируса может стать причиной дефицита iPhone 12
Вспышка китайского коронавируса может привести к дефициту смартфонов iPhone 12. Об этом 12 февраля сообщило издание DigiTimes.
Кино
«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Здоровье
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Армия и оружие
НАТО готовит ответ на развёртывание российских вооружений в Европе
Североатлантический альянс готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Гаджеты
Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2
Разумеется, смарт-часы считают сожженные калории при ходьбе (в том числе во время хайкинга) и беге, оценивают занятия плаванием в бассейне и на открытой воде (водонепроницаемость — до 50 метров), триатлоном, езду на велосипеде и на элипсоиде, а также тренировки на гребном тренажере.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Экономика
В России подешевели загородные дома и дачи
По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Космос