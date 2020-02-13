Общество

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскКрасноярцам обещают 30-градусные морозы

На востоке Таймыра и в Эвенкии в первый весенний месяц может похолодать и до -40. Напомним, в минувшие выходные в Красноярске зафиксирован температурный рекорд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

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В марте красноярцев ожидают 30-градусные морозы

ТВКвчера в 21:50

Синоптики пообещали красноярцам 30-градусные морозы в марте

НГС24вчера в 20:07

30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте

КП - Красноярсквчера в 22:30

«Ночные морозы»: Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Синоптики предрекли мартовские 30-градусные морозы в Красноярском крае

ДЕЛА.ruвчера в 22:43

В марте Красноярскому краю пообещали 30-градусные морозы

Newslab.ruвчера в 23:59

В марте в Красноярск придут 30-градусные морозы

АиФ Красноярск01:00
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Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
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Минздрав: системы видеонаблюдения в медучреждениях Калининграда не нарушают права граждан

Работа систем видеонаблюдения в медицинских учреждениях не нарушает права граждан и направлена на обеспечение их прав на получение качественной медицинской помощи.
ТАСС вчера в 14:14
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Интернет

Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Говорит Москва вчера в 12:00
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 11 февраля в 05:17
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Коммерсантъ 04:07
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Гаджеты

Xiaomi назвала аксессуары для смартфона Mi 10

Актуальные Новости 05:00
Политика

Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском 05:16
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

Военные из США открыли стрельбу по гражданским при конфликте в Сирии

Американские военные открыли огонь по мирным жителям в ходе конфликта на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 20:40
Гаджеты

Вспышка коронавируса может стать причиной дефицита iPhone 12

Вспышка китайского коронавируса может привести к дефициту смартфонов iPhone 12. Об этом 12 февраля сообщило издание DigiTimes.
Красная весна 04:53
Кино

«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»

CyberSport.ru 03:09
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru 11 февраля в 10:59
Транспорт

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
32CARS.ru вчера в 01:11
Здоровье

В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Российская газета 01:51
Армия и оружие

НАТО готовит ответ на развёртывание российских вооружений в Европе

Североатлантический альянс готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе.
News.ru вчера в 11:51
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Гаджеты

Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2

Разумеется, смарт-часы считают сожженные калории при ходьбе (в том числе во время хайкинга) и беге, оценивают занятия плаванием в бассейне и на открытой воде (водонепроницаемость — до 50 метров), триатлоном, езду на велосипеде и на элипсоиде, а также тренировки на гребном тренажере.
Lenta.ru 04:19
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Lenta.ru вчера в 16:04
Экономика

В России подешевели загородные дома и дачи

По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 01:21
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

Shraibikus News 02:05
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Космос

Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам

Газета Кемерова вчера в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
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