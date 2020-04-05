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Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
КП - Красноярск
  • РЕН ТВ5:19
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Ранее стало известно, что в Томской области также начнут с 6 апреля отправлять на карантин прилетевших из Москвы. Прибывающие в Томск будут проходить обязательный период изоляции в две недели, мера коснется и пассажиров из всех остальных регионов России.В источнике
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С чего всё начиналось
В Красноярском крае с 6 апреля вводится режим двухнедельной изоляции всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 10:20
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Прилетевших из Петербурга в Красноярский край будут отправлять на двухнедельную изоляцию

Телеканал Санкт-Петербург 10:52
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Россия дистанцируется от Петербурга и Москвы. Первым о нежелательности пребывания столичных туристов заявил Красноярск

Фонтанка.Ру 10:33
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Прилетевших из Пулково в Красноярск и Норильск будут отправлять на двухнедельную изоляцию

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