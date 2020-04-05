Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
Ранее стало известно, что в Томской области также начнут с 6 апреля отправлять на карантин прилетевших из Москвы. Прибывающие в Томск будут проходить обязательный период изоляции в две недели, мера коснется и пассажиров из всех остальных регионов России.В источнике
С чего всё начиналось
В Красноярском крае с 6 апреля вводится режим двухнедельной изоляции всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Телеканал Санкт-Петербург 10:52