Происшествия
Моя Москва.онлайнКрасноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС
Площадь загрязнения достигла 180 тысяч квадратных метров. Глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края заявил, что первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске не передавали масштаба произошедшего.
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Коммерсантъ 04:44
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
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