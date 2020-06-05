Происшествия

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнКрасноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС

Площадь загрязнения достигла 180 тысяч квадратных метров. Глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края заявил, что первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске не передавали масштаба произошедшего.
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Красноярские власти обвинили МЧС в ситуации с разливом топлива на ТЭЦ

РЕН ТВ01:51

Краевые власти: первые данные о ЧС в Норильске не передавали масштаб

РИА Новости03:15

В Красноярском крае заявили, что МЧС не давало данных о масштабе ЧП в Норильске

RT на русском02:55

Власти обвинили НТЭК в замалчивании инцидента на ТЭЦ в Норильске

BFM.ru02:20

Власти Красноярского края винят МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС

Российская газета03:22

Красноярские власти обвинили МЧС в том, что поздно среагировали на экокатастрофу под Норильском

БИЗНЕС Online01:47

Из первого сообщения ЕДДС об аварии на ТЭЦ в Норильске нельзя было сделать вывод о масштабах инцидента - власти региона

Интерфакс - Россия01:11
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Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями

Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Транспорт

В России начали тестировать онлайн-тахографы

Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
РИА Новости 03:57
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Общество

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Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
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Хоккей

Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 02:41
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
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Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Политика

Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
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С начала эпидемии на территории Ивановской области новой коронавирусной инфекцией заразились 5 женщин.
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В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

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В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима.
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Экономика

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
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Общество

Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров

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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
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Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

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Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США

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Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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