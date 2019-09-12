Общество
Gazeta.SPbКонфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК
К конфликту, который произошел из-за прически школьника, подключилось Главное следственное управление СК. Инцидент произошел в сентябре этого года в красноярской школе. Четвероклассник пришел в школу, где учительница сделала ему замечание, указав на прическу.
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Следователи начали проверку из-за претензий красноярской школы к причёске ученика
Говорит Москвавчера в 13:02
СКР проверит правомерность претензий руководства красноярской школы к ученику, пришедшему на занятия с хвостиком на макушке
Интерфакс - Россиявчера в 11:59
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
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Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
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Российская газета вчера в 22:00
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Известия вчера в 18:34
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Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка
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Национальная служба новостей 09 сентября в 18:19
Общество
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Lenta.ru 09:04
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Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР
Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Единоборства
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Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
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В российской треске нашли мышьяк и минтай
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В Праге перенесут памятник маршалу Коневу
В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
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Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Авто
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Автоновости дня вчера в 03:05
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«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
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Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
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Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
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