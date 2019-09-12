Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbКонфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК

К конфликту, который произошел из-за прически школьника, подключилось Главное следственное управление СК. Инцидент произошел в сентябре этого года в красноярской школе. Четвероклассник пришел в школу, где учительница сделала ему замечание, указав на прическу.
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