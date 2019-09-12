Общество

Газета.RuГазета.RuКрасноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону. Завуч и директор школы обратили внимание на неподобающую, по их мнению, прическу ученика 4-ого класса.
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