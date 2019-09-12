Общество

ИзвестияИзвестияСК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

СК намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий. Конфликт разгорелся 5 сентября. Ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически.
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В СК проверят руководство сосновоборской школы из-за конфликта с прической ученика

ТВКвчера в 23:39

Следователи начали проверку из-за претензий красноярской школы к причёске ученика

Говорит Москвавчера в 13:02

«Экстравагантной» прической четвероклассника из Сосновоборска заинтересовался СК

Байкал24вчера в 16:23

Скандалом из-за причёски красноярского школьника заинтересовался СКР

REGNUMвчера в 17:52

Следователи опрашивают учителей Сосновоборска, раскритиковавших мальчика с необычной прической

НГС24вчера в 22:13

Прическа как повод отчислить из школы: СК изучает детали конфликта в Красноярском крае

Вести.Ruвчера в 23:45

Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

РИА Новостивчера в 16:47
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Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика

Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне

Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
Экономика

Люди стали реже жаловаться на непонимание условий кредита

Несколько крупных банков при участии Банка России тестируют эту услугу в ряде регионов, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что регион входит в число приоритетных, где требуется быстрое решение проблемы финансовой доступности.
ПРАЙМ 03:00
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Финансы

В ПФР рассказали, на сколько подрастут пенсии россиян за три года

Пенсионный фонд России представил проект своего бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, запланировано три повышения пенсий.
ФедералПресс 02:18
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика

Правительство изменило пенсионную реформу

Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Свободная Пресса».
Deita.ru вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Армия и оружие

«Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки

Вести Севастополя 02:15
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Общество

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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