Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.

с чего всё началось

«Красноярский экономический форум перенесен из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что перенести форум рекомендовали федеральные власти. Новая дата мероприятия будет определена позднее.

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