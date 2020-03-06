Общество

URA.RuURA.RuВ России из-за коронавируса перенесен Красноярский экономический форум

«Красноярский экономический форум перенесен из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что перенести форум рекомендовали федеральные власти. Новая дата мероприятия будет определена позднее.
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с чего всё началось

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.
РИА Новости03:19

Подробнее о событии

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

РБК03:45

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РИА Новости03:59

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Newslab.ru03:11

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Городские новости. Красноярск03:02

Красноярский экономический форум перенесён на неопределённый срок

RT на русском03:02

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

ТВК03:25

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

НГС2402:57
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