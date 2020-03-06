Общество
URA.RuВ России из-за коронавируса перенесен Красноярский экономический форум
«Красноярский экономический форум перенесен из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что перенести форум рекомендовали федеральные власти. Новая дата мероприятия будет определена позднее.
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с чего всё началось
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.РИА Новости03:19
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