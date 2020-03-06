Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.

с чего всё началось

Красноярский экономический форум «Проекты развития — энергия роста», который должен был пройти в городе с 19 по 21 марта, перенесли. Информацию об этом Newslab официально подтвердили в краевом правительстве.

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