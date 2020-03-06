Общество
Newslab.ruКрасноярский экономический форум отменили из-за коронавируса
Красноярский экономический форум «Проекты развития — энергия роста», который должен был пройти в городе с 19 по 21 марта, перенесли. Информацию об этом Newslab официально подтвердили в краевом правительстве.
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с чего всё началось
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.РИА Новости03:19
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Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
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Общество
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Общество
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Общество
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Игры
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Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
Общество
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Политика
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Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
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Экономика
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Армия и оружие
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Происшествия
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Общество
В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту
Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
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Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин
Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
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Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
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Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног
Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
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