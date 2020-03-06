Общество

Newslab.ruNewslab.ruКрасноярский экономический форум отменили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум «Проекты развития — энергия роста», который должен был пройти в городе с 19 по 21 марта, перенесли. Информацию об этом Newslab официально подтвердили в краевом правительстве.
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с чего всё началось

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.
РИА Новости03:19

Подробнее о событии

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

РБК03:45

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

ТВК03:25

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

НГС2402:57

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Городские новости. Красноярск03:02

Красноярский экономический форум перенесён на неопределённый срок

RT на русском03:02

Красноярский экономический форум продолжит работу, заявили в Госдуме

РИА Новости03:59

Красноярский экономический форум отменили из-за коронавируса

Newslab.ru03:11
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Путин поручил Минфину проверить бюджет Хакасии

Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи.
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Валентина Матвиенко рассказала, как она бережётся от коронавируса

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Школы пяти районов области ушли на карантин

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Авто

Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей

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«Евровидение» из-за коронавируса могут перенести

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Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
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Общество

Рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом выявили в Иране

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Общество

Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса

Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

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Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

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На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

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Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
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Эрдоган: Турецкие наблюдательные пункты в Идлибе будут сохранены

Турецкие наблюдательные пункты в сирийской провинции Идлиб сохранят свой статус по договоренностям с Россией.
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В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

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Общество

В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту

Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
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Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

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Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
RuNews24.ru 02:54
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Смарт-часы Oppo Watch работают под управлением Wear OS

Умные часы Орро Watch будут работать под управлением Wear OS.
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Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
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Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног

Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
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Владимир Путин прибыл в Иваново

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