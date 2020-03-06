Общество

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Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса. Форум должен был состояться с 19 по 21 марта.
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Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.
РИА Новости03:19

Подробнее о событии

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

РБК03:45

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

ТВК03:25

КЭФ перенесен на неопределенный срок

ДЕЛА.ru02:51

Красноярский экономический форум перенесён на неопределённый срок

RT на русском03:02

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РИА Новости03:59

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

НГС2402:57

Красноярский экономический форум отменили из-за коронавируса

Newslab.ru03:11
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