Общество

ТАССТАССКрасноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев.
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Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

РИА Новости03:19

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

ТАСС03:14

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

НГС2402:57

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

РБК03:05

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Городские новости. Красноярск03:02

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Наш Красноярский край02:59

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Newslab.ru03:11
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