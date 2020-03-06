Общество
ТАССКрасноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев.
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Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Общество
Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Спорт
На этапе Кубка мира в Норвегии в спринте Большунов стал пятым
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Авто
Продажи автомобилей в России в феврале снизились
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Общество
Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Общество
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Здоровье
Табунскую районную больницу не закроют
Местные жители опасаются, что в Табунском районе закроют центральную районную больницу (ЦРБ).
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Общество
ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти
РФ предлагала дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года, а Саудовская Аравия настаивала на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) для поддержки цен, снизившихся на фоне эпидемии коронавируса.
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян
Рекомендованный семейный доход россиян, который позволит комфортно обслуживать ипотеку, составил 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился почти на 7%.
Финансы
Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Происшествия
При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека
При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Биатлон
Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Здоровье
Власти Москвы имеют средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, сидящих на карантине – Хрипун
Московские власти имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине.
Игры
Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня
Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".