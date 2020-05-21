Коронавирус

РБКРБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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В тексте обращения
 говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.
ИА Запад2400:30

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Губернатор Красноярского края просит Мишустина признать СМИ пострадавшей отраслью

ТВ-Енисей01:21

Усс просит Мишустина включить СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии

ИА Запад2400:30

Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ

Городские новости. Красноярсквчера в 23:18

Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью

РИА Новостивчера в 23:32

Усс попросил Мишустина внести СМИ в список пострадавших отраслей

ДЕЛА.ruвчера в 23:27

Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей

Наш Красноярский крайвчера в 23:21

Губернатор Усс предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

Newslab.ruвчера в 23:38
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
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Происшествия

Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

Российская газета 05:38
66
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
8
Общество

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
60
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
2
Политика

Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию

Источник отметил, что голосование может состояться частично в электронном, частично в очном формате.
Мир новостей 19 мая в 11:10
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Здоровье

В Дагестан прибыла группа врачей Минздрава России

Махачкалинские известия 02:30
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Общество

В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry

Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
1,8K
Общество

Volkswagen извинился за расистский рекламный ролик

Sostav.ru вчера в 23:20
Общество

У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
45
Общество

Мясников развеял новые слухи о медицинских масках

Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
789
Армия и оружие

Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты «Сармат»

В интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов заявил, что распространение коронавирусной инфекции не повлияло на подготовку к проведению летных испытаний новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Военное дело 03:05
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
292
Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
8
Музыка

Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»

Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
110
Кино

Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой

RT на русском 04:37
123
Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова.
Piter.tv 19 мая в 01:52
1,7K
Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «#БезПереплат»

В компании «Мегафон» еще отметили, что новые тарифы позволяют при отрицательном балансе бесплатно общаться в социальных сетях.
Astera вчера в 07:15
52
Биатлон

Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
Общество

NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса

Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
11
Здоровье

Российские врачи оценили рост раковых заболеваний

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
2,1K
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone

Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
17
Общество

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
5,9K
Общество

В Подмосковье возобновили отопление

Московский Комсомолец вчера в 13:05
853
Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
3
Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
30
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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