с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 6

Хоккей Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Герасимов скончался на 62-м году жизни.

Общество Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19. 692

Происшествия Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. 108

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 2,6K

Общество Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат. 1,3K

Шоу-бизнес Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу. 15

Общество У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 52

Политика Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины. 16

Общество Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. 99

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 5,9K

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5,1K

Гаджеты Россияне переключили внимание на более дешевые модели смартфонов В апреле текущего года, по сравнению с февралем, россияне стали меньше приобретать дорогие модели смартфонов, выбирая более дешевые варианты. 7

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 6