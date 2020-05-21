Коронавирус
РБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
Наш Красноярский крайвчера в 23:21
Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов
Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Герасимов скончался на 62-м году жизни.
RT на русском 06:43
Общество
Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать
В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Происшествия
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер
Российская газета 04:06
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Общество
Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат.
RT на русском 06:17
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
Общество
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Футбол
Форвард ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом
Коммерсантъ Краснодар 04:26
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 19 мая в 06:38
Кино
Опубликованы первые кадры из сериала «Противостояние» по роману Кинга
В Сети разместили первые кадры из мини-сериала "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом.
РИА Новости 04:51
Политика
Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции
Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
Армия и оружие
Россия разрабатывает «морского монстра» для охраны Севморпути
Американское издание We Are The Mighty окрестило машину «морским монстром», вспомнив грозное существо из кинематографа, холодную войну и советский экраноплан-ракетоносец «Лунь».
Политика Сегодня 18 мая в 11:14
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Армия и оружие
Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс
Военное дело 19 мая в 10:59
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Гаджеты
Россияне переключили внимание на более дешевые модели смартфонов
В апреле текущего года, по сравнению с февралем, россияне стали меньше приобретать дорогие модели смартфонов, выбирая более дешевые варианты.
Faktom 06:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Экономика
Правительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 11:02
Общество
В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая
В Московской области с понедельника, 25 мая, планируется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).
RT на русском 06:35