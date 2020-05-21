Коронавирус

РБКРБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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 говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.
ИА Запад2400:30

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Губернатор Красноярского края просит Мишустина признать СМИ пострадавшей отраслью

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Наш Красноярский крайвчера в 23:21

Губернатор Усс предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

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Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ

Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда

Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
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Общество

В Краснодарском крае продлили карантин из-за пандемии до 6 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Напомним, что Борис Моисеев перенес инсульт около десяти лет назад.
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Тюменская гостиница «Лайнер» стала очагом коронавирусной инфекции

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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
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Мария Кожевникова озвучила свою версию происхождения коронавируса

Экспресс газета вчера в 13:31
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Общество

В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry

Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
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Общество

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
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Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
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Политика

Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском

«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.
Lenta.ru 01:59
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Общество

Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов

Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
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Обнаружена древнейшая спиральная галактика

Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.
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Экономика

Правительство уточнило нормы о расторжении аренды

В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
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Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
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Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов

Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
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Происшествия

В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер

Российская газета 04:06
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Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Общество

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Известия вчера в 12:50
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

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Общество

В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
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HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»

Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
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В России разоблачили международную банду торговцев героином

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Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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