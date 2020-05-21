Коронавирус
РБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
Наш Красноярский крайвчера в 23:21
Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Политика
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Шоу-бизнес
Анна Кошмал больше не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
Актриса рассказала, на каком уровне находятся отношения между коллегами.
Popcornnews.ru 04:46
Происшествия
Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда
Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин из-за пандемии до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Напомним, что Борис Моисеев перенес инсульт около десяти лет назад.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Происшествия
Тюменская гостиница «Лайнер» стала очагом коронавирусной инфекции
Тесты на SARS-CoV-2 подтвердились у вахтовиков, которые проходят обсервацию в тюменской гостинице «Лайнер».
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова озвучила свою версию происхождения коронавируса
Экспресс газета вчера в 13:31
Общество
В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry
Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
Общество
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.
Lenta.ru 01:59
Общество
Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов
Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
Lenta.ru 05:57
Космос
Обнаружена древнейшая спиральная галактика
Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.
Naked Science 04:49
Экономика
Правительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 11:02
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Происшествия
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер
Российская газета 04:06
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Известия вчера в 12:50
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу
В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru вчера в 11:09
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ вчера в 10:02
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:45