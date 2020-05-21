с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

Общество В Краснодарском крае продлили карантин из-за пандемии до 6 июня Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 3

Происшествия Тюменская гостиница «Лайнер» стала очагом коронавирусной инфекции Тесты на SARS-CoV-2 подтвердились у вахтовиков, которые проходят обсервацию в тюменской гостинице «Лайнер».

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты попал в больницу Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». 22

Общество Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

Политика Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля. 371

Политика Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском «Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты. 66

Общество Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения. 51

Космос Обнаружена древнейшая спиральная галактика Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.

Экономика Правительство уточнило нормы о расторжении аренды В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 2

Общество Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. 493

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 6