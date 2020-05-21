Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

Политика Крым назвал фарсом намерение Украины получить от России компенсацию Александр Молохов, возглавляющий группу по вопросам международного права при постпредстве Крыма при президенте страны, отметил, что Киев «ничему не научился», и активизация вокруг данного вопроса лишь подтверждает это.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников России "Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова", - сообщает издание, по данным которого Юсуф Алекперов ушел в 2018 году из "Лукойла" и занимается своим бизнесом - производством энергетического напитка "Plan B". По данным журнала, за неполный 2018 год чистая прибыль ООО "План Б" составила почти 3 млн рублей. 23

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 862

Здоровье За сутки на Кубани зафиксировано 93 новых случая коронавируса В Краснодаре заразились 30 человек, в том числе четверо детей от 6 до 13 лет. В Гулькевичском районе 15 подтвержденных случаев, в Сочи – 11. 896

Общество С 23 мая в Краснодарском крае отменяются желтые и зеленые пропуска Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по результатам заседания краевого оперативного штаба подтвердил намерения региональных властей о снятии ряда ограничительных мер с субботы, 23 мая.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

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Политика Лавров и Чавушоглу обсудили туризм и борьбу с коронавирусом Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщил в среду ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Футбол Уткин назвал «параноидальной» реакцию на коронавирус у Сулейманова Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о перенесенном заражении коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5K

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Экономика В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. 105

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Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 53