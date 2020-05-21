Коронавирус
РБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
Наш Красноярский крайвчера в 23:21
Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Общество
МФЦ могут открыться в Подмосковье с 25 мая
Подчеркивается, что многофункциональные центры в регионе будут открываться в три этапа: на первом возможно будет посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг), на втором – по предварительной записи с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц, на заключительном – работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг.
РИА Новости 05:44
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Футбол
«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
Если удастся утвердить до конца месяца финансирование, то будем выступать в РПЛ, если нет, то будем в ФНЛ.
Vprognoze.ru 07:50
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Общество
В России отменили выпускные экзамены в девятых классах
Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдёт аттестация в одиннадцатых классах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:37
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании контрабандистов с афганским героином
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность нарко-контрабандистов, которые занимались поставками крупных партий афганского героина.
Газета.Ru 07:43
Футбол
Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся
Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.
ТАСС Спорт 08:19
Политика
Путин рассказал о сложностях в организации дистанционного обучения
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования отметил сложности, которые появились при организации дистанционного обучения.
Rambler News Service 07:46
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Здоровье
Группа врачей из Минздрава РФ прибыла в Дагестан
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД 08:59
Общество
Бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Россию
Летом 2019 года Якобашвили заявил Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию до тех пор, пока «с этим делом не разберутся», хотя в пресс-службе бизнесмена данные слова опровергли, пояснив, что бизнесмен не планирует визитов в Москву по причине того, что его основной бизнес не связан с Россией.
ИА Красная Весна 07:21
Футбол
Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн поделился мнением относительно возобновления сезона чемпионата России по футболу.
RT на русском 01:47
Общество
В Туле медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и купальнике
Пациенты тульской больницы обратили внимание на наряд одной из медсестер учреждения. Девушка пришла на работу в прозрачном защитном костюме.
ФедералПресс 19 мая в 16:31
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Политика
США передают аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве
Соединенные Штаты безвозмездно передают свои аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве, оборудование должно прибыть в четверг.
ТАСС 08:04
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Авто
BMW начала продажи эксклюзивной серии BMW M4
Компания BMW начала продажи в России лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.
Автоновости дня 03:01
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям
Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
РИА Новости 08:16
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Биатлон
Касперович станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, переходит на работу в сборную Болгарии по биатлону.
Metaratings 06:04
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Общество
В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений
По словам норвежского политика, на границе России и Норвегии, к северу от границы льдов, существуют трансграничные месторождения нефти и газа, расположенные по обе стороны от границы.
Военное обозрение 01:42