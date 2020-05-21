с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

Общество МФЦ могут открыться в Подмосковье с 25 мая Подчеркивается, что многофункциональные центры в регионе будут открываться в три этапа: на первом возможно будет посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг), на втором – по предварительной записи с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц, на заключительном – работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг. 6

Общество Мясников развеял новые слухи о медицинских масках Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора. 800

Экономика ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.

Футбол «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая Если удастся утвердить до конца месяца финансирование, то будем выступать в РПЛ, если нет, то будем в ФНЛ.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 450

Общество Глава Алушты извинилась за слова про собак Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 17

Общество Forbes перечислил богатейших российских наследников Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. 213

Общество В России отменили выпускные экзамены в девятых классах Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдёт аттестация в одиннадцатых классах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Футбол Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.

Политика Путин рассказал о сложностях в организации дистанционного обучения Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования отметил сложности, которые появились при организации дистанционного обучения. 23

Общество Бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Россию Летом 2019 года Якобашвили заявил Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию до тех пор, пока «с этим делом не разберутся», хотя в пресс-службе бизнесмена данные слова опровергли, пояснив, что бизнесмен не планирует визитов в Москву по причине того, что его основной бизнес не связан с Россией. 53

Футбол Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн поделился мнением относительно возобновления сезона чемпионата России по футболу.

Политика США передают аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве Соединенные Штаты безвозмездно передают свои аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве, оборудование должно прибыть в четверг. 2

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 314

Авто Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения «КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5. 52

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. 16

Биатлон Касперович станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, переходит на работу в сборную Болгарии по биатлону.

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 888