Коронавирус
РБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
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Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Москва, 21 мая 2020, 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса, предложил начать проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 29 июня по всей стране.
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Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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Renault представила новый Kaptur: турбо и цена ниже конкурентов
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Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
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РИА Новости вчера в 06:30
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В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24