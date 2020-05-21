Коронавирус
РБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
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