Коронавирус

РБКРБККрасноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.
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 говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.
ИА Запад2400:30

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Усс просит Мишустина включить СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии

ИА Запад2400:30

Губернатор Красноярского края предложил поддержать СМИ

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 23:59

Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ

Городские новости. Красноярсквчера в 23:18

Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью

РИА Новостивчера в 23:32

Усс попросил Мишустина внести СМИ в список пострадавших отраслей

ДЕЛА.ruвчера в 23:27

Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей

Наш Красноярский крайвчера в 23:21

Губернатор Усс предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

Newslab.ruвчера в 23:38
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Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

The GEEK вчера в 15:50
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Экономика

Сечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
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Общество

Найденным в лесу под Челябинском иномаркам нашли применение

Власти Челябинской области нашли применение автомобилям марки Toyota Camry, которые ранее в лесу обнаружил местный житель на участке рядом с озером Смолино, передает портал «74.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.
Rambler News Service вчера в 10:52
1,8K
Армия и оружие

ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность

Самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) привели войска в полную боевую готовность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:18
1,9K
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты

РИА Новости 05:02
2
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 03:59
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
263
Здоровье

В Дагестан прибыла группа врачей Минздрава России

Махачкалинские известия 02:30
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Армия и оружие

Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей

Созданный в нижегородском НИИ радиотехники радар обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушной цели, летящей со скоростью до 8000 км/ч, на высоте до 200 и удалении до 450 километров.
Российская газета 04:29
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
57
Происшествия

После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Газета.Ru 03:52
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Происшествия

В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы

Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
14
Происшествия

В Татарстане подтвердили девятый случай смерти пациента с COVID-19

РИА Новости 04:29
1
Происшествия

В Челябинске задержаны семь вооруженных налетчиков

Оперативники уголовного розыска задержали в Челябинске семерых участников разбойного нападения на пункт приема металлолома.
Российская газета 04:37
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Lenta.ru вчера в 05:53
5
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
5K
Здоровье

Почти 40 медиков в краевой больнице Барнаула заразились коронавирусом

Некоторые заразившиеся медики помещены в госпитали Барнаула, другие – проходят лечение дома с соблюдением карантинного режима.
Национальная служба новостей 05:03
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Биатлон

СБР направил в Минспорт РФ список спортсменов для включения в сборную

Москва, 20 мая 2020, 14:20 — REGNUM Список спортсменов для включения в сборную направил в Министерство спорта РФ Союз биатлонистов России (СБР).
REGNUM вчера в 07:20
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
5,8K
Общество

Глава района Адыгеи ушел в отставку

Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
210
Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
2
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности болезни коронавируса

По данным Роспотребнадзора, больные, течение болезни вируса COVID-19 у которых проходит в легкой форме, в среднем, выздоравливают за две недели.
ГЛАС.RU вчера в 08:06
19
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
7
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

Известия 05:01
9
Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире

После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК вчера в 17:49
1,4K
Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Подписчики оценили очень высоко физическую форму певицы, которая во многих интервью сообщает, что не ограничивает себя в еде.
RuNews24.ru вчера в 23:53
4
Хоккей

В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Общество

Назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке

Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации.
МедиаПоток 04:02
16
Здоровье

Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным

Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
28
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 67 человек.
АиФ Саратов 03:10
697
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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