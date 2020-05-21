с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 133

Общество Найденным в лесу под Челябинском иномаркам нашли применение Власти Челябинской области нашли применение автомобилям марки Toyota Camry, которые ранее в лесу обнаружил местный житель на участке рядом с озером Смолино, передает портал «74.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера. 1,8K

Армия и оружие Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей Созданный в нижегородском НИИ радиотехники радар обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушной цели, летящей со скоростью до 8000 км/ч, на высоте до 200 и удалении до 450 километров. 5

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 57

Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 14

Происшествия В Челябинске задержаны семь вооруженных налетчиков Оперативники уголовного розыска задержали в Челябинске семерых участников разбойного нападения на пункт приема металлолома.

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5K

Биатлон СБР направил в Минспорт РФ список спортсменов для включения в сборную Москва, 20 мая 2020, 14:20 — REGNUM Список спортсменов для включения в сборную направил в Министерство спорта РФ Союз биатлонистов России (СБР).

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество Глава района Адыгеи ушел в отставку Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики. 210

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России. 2

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о длительности болезни коронавируса По данным Роспотребнадзора, больные, течение болезни вируса COVID-19 у которых проходит в легкой форме, в среднем, выздоравливают за две недели. 19

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Подписчики оценили очень высоко физическую форму певицы, которая во многих интервью сообщает, что не ограничивает себя в еде. 4