Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Транспорт РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Хоккей Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург» Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus, недостаток комплектующих, поставляемых с заводов из Европы, привел к необходимости приостановить выпуск машин на калужском предприятии Volkswagen в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года.

Здоровье Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Общество На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.