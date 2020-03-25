Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКрасноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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Коронавирус в Красноярске 25 марта 2020: Александр Усс ограничил выезд из региона

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«Минимум командировок и отказ от деловых поездок»: в правительстве Красноярского края пояснили рекомендацию не покидать города

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В Красноярском крае ограничат выезд из городов

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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд из городов из-за вируса

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Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд людей за пределы муниципалитетов

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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

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«За исключением неотложных поездок»: губернатор распорядился ограничить выезд жителей из городов края

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ТАСС 03:42
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
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Газета.Ru 02:54
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Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
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В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
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В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
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Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Sport24.ru 23 марта в 20:14
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В России зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах.
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Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus, недостаток комплектующих, поставляемых с заводов из Европы, привел к необходимости приостановить выпуск машин на калужском предприятии Volkswagen в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
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Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

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Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
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Технологии

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Минкомсвязь решила ограничить "бесплатный интернет" сайтами на российском ПО.
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Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
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На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море.
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У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
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До Северо-Курильска дошла первая волна цунами

Первая волна цунами высотой около 50 см дошла до Северо-Курильска, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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Дэниел Крейг оставил детей без наследства

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Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
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