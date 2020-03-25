Коронавирус
РИА НовостиКрасноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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Транспорт
РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов
РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Специалисты озвучили сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщает информационное издание РИА НОВОСТИ.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Интернет
TikTok временно ограничивает воспроизведение роликов в формате HD
TikTok, платформа для создания коротких видеороликов, объявила о введении временного ограничения на воспроизведение контента в формате HD.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Политика
Назван город в Италии для работы военных вирусологов из РФ
Как сообщает ToDay News Ufa, в Италию прибыла группа военных медиков и специалистов-вирусологов, созданная по инициативе Владимира Путина.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Экономика
Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Единоборства
Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Общество
В России зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ
Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus, недостаток комплектующих, поставляемых с заводов из Европы, привел к необходимости приостановить выпуск машин на калужском предприятии Volkswagen в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Футбол
Жена Павла Мамаева назвала шуткой слова о переезде в другую страну
Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Технологии
Минкомсвязь ограничит «Доступный интернет» сайтами на российском ПО
Минкомсвязь решила ограничить "бесплатный интернет" сайтами на российском ПО.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Армия и оружие
Флот НАТО направился в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Происшествия
До Северо-Курильска дошла первая волна цунами
Первая волна цунами высотой около 50 см дошла до Северо-Курильска, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг оставил детей без наследства
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.