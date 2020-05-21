с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.

Транспорт Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ». 82

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Общество Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. 31

Политика Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании "Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп в своем твиттере. 1

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 472

Общество Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф". 629

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 983

Общество Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте. 239

Кино Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max Фильм «Лига справедливости» в режиссерской версии выйдет на HBO Max в 2021 году, уже подтверждено что в расширенной версии появится персонаж Дарксайд. 2

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 12

Политика Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой. 16

Спорт Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.

Общество Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде. 18

Политика Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского. 10

Общество Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей. 4