Коронавирус
РИА НовостиКрасноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
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Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
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