с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.

Общество В России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество В Татарстане выявили 71 новый случай коронавируса 45 новых случаев выявлено в Казани, 17 — в Набережных Челнах, по два — в Апастовском и Арском, Пестречинском районах, по одному — в Балтасинском, Высокогорском и Нижнекамском Всего на территории Татарстана число зараженных коронавирусом достигло 2,5 тыс. Умерли девять человек.

Общество Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса Владимир, 20 мая 2020, 19:28 — REGNUM Оперативный штаб Владимирской области опубликовал информацию о распространении коронавируса на территории региона. 689

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Авто BMW начала продажи эксклюзивной серии BMW M4 Компания BMW начала продажи в России лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 14

Общество В России 21 мая объявлено о 8849 новых случаях заражения коронавирусом Утром 21 мая федеральный оперативный штаб сообщил о 8849 новых заболевших. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 317554.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество В ТиНАО археологи нашли древние курганы Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы. 6

Общество В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат. 3

Общество Глава района Адыгеи ушел в отставку Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики. 144

Общество В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Общество NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. 6

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 18