Коронавирус
РИА НовостиКрасноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
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с чего всё началось
В тексте обращения говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.ИА Запад2400:30
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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей
Наш Красноярский крайвчера в 23:21
Александр Усс обратился к Мишустину с просьбой о поддержке СМИ
Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Общество
В России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:40
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
В Татарстане выявили 71 новый случай коронавируса
45 новых случаев выявлено в Казани, 17 — в Набережных Челнах, по два — в Апастовском и Арском, Пестречинском районах, по одному — в Балтасинском, Высокогорском и Нижнекамском Всего на территории Татарстана число зараженных коронавирусом достигло 2,5 тыс. Умерли девять человек.
Коммерсантъ Казань 03:45
Общество
Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса
Владимир, 20 мая 2020, 19:28 — REGNUM Оперативный штаб Владимирской области опубликовал информацию о распространении коронавируса на территории региона.
REGNUM вчера в 12:28
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Происшествия
Еще одну омскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Стационар уже закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции.
РИА ОмскИнформ 01:21
Авто
BMW начала продажи эксклюзивной серии BMW M4
Компания BMW начала продажи в России лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.
Автоновости дня 03:01
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
В России 21 мая объявлено о 8849 новых случаях заражения коронавирусом
Утром 21 мая федеральный оперативный штаб сообщил о 8849 новых заболевших. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 317554.
Страницы Воронежской культуры 03:41
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В ТиНАО археологи нашли древние курганы
Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 02:46
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Пашинян назвал «сверхэффективное» средство против коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал единственное «сверхэффективное», по его мнению, средство борьбы с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 03:56
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия вчера в 14:13
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных
Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 03:37
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
108 млн китайцев попали на карантин из-за новой вспышки коронавируса
Более 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь оказались в самоизоляции из-за новой вспышки коронавируса, пишет РИА «Новости».
Псковское агентство информации 18 мая в 16:33
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за «бездарность и тупость»
Live24 вчера в 13:50
Общество
Приезжающих на Сахалин обязали делать тест на коронавирус
Власти Сахалинской области ввели новые правила для приезжих.
Новый День 03:56
Общество
Москвичей ждет самый холодный день мая
Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41