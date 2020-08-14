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Красноярский губернатор за год заработал более 22,5 млн рублей

Красноярск, 14 августа 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс за 2019 год заработал 22 561 086,84 рубля (22,56 млн).В источнике
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Опубликованы доходы Медведева за 2019 год

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В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
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