Недвижимость
ДЕЛА.ruКрасноярский край лидирует по потенциально проблемным стройкам
Доля потенциально проблемных строек в Красноярском крае составляет 52% от общего объема строительства. Это около 1,5 млн квадратных метров жилья. Регион лидирует по числу застройщиков, оказавшихся в зоне риска.
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По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).Коммерсантъвчера в 18:30
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Футбол
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Посетив креативное пространство Victoria Yards, Маркл поведала о своем необычном хобби.
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Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
Авто
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Expert.ru вчера в 06:34
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LiveSport.ru 14:51
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Происшествия
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Экономика
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РЕН ТВ 04:49
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Коммерсантъ вчера в 14:41
Происшествия
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Газета.Ru вчера в 10:19