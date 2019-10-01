Недвижимость
ДЕЛА.ruКрасноярский край лидирует по потенциально проблемным стройкам
Доля потенциально проблемных строек в Красноярском крае составляет 52% от общего объема строительства. Это около 1,5 млн квадратных метров жилья. Регион лидирует по числу застройщиков, оказавшихся в зоне риска.
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Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:24
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Происшествия
На Тайване рухнул автомобильный мост
На Тайване в уезде Илань обрушилась автомобильная переправа через местную речку. Мост рухнул когда по нему ехал бензовоз.
Новые Известия 09:51
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Авто
УАЗ Патриот с автоматом: начались продажи
За рулем 06:51
Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина
Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ
Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 04:12
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Происшествия
В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки
Российская газета 13:36
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23