Недвижимость

ДЕЛА.ruДЕЛА.ruКрасноярский край лидирует по потенциально проблемным стройкам

Доля потенциально проблемных строек в Красноярском крае составляет 52% от общего объема строительства. Это около 1,5 млн квадратных метров жилья. Регион лидирует по числу застройщиков, оказавшихся в зоне риска.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Красноярский край лидирует по потенциально проблемным стройкам

ДЕЛА.ruвчера в 23:09

Мокрая зона

Российская газета08:14

Над дольщиками снова завис дамоклов меч?

СРО России05:09

Четверть строек в России оказались в зоне риска: застройщики не успели перейти на новую схему работы

Новый День01:12

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Lenta.ru09:45

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Коммерсантъвчера в 18:30

Почти четверть строящегося в России жилья оказалось в зоне риска

РИА Новостивчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине

Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:24
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Авто

Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья

Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости 11:13
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Путешествия

Российские туристы пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды

ФАН вчера в 14:39
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM 12:00
Шоу-бизнес

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Происшествия

На Тайване рухнул автомобильный мост

На Тайване в уезде Илань обрушилась автомобильная переправа через местную речку. Мост рухнул когда по нему ехал бензовоз.
Новые Известия 09:51
Футбол

Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Авто

УАЗ Патриот с автоматом: начались продажи

За рулем 06:51
Здоровье

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина

Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Космос

В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ

Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 04:12
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки

Российская газета 13:36
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное