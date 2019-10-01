Недвижимость
ДЕЛА.ruКрасноярский край лидирует по потенциально проблемным стройкам
Доля потенциально проблемных строек в Красноярском крае составляет 52% от общего объема строительства. Это около 1,5 млн квадратных метров жилья. Регион лидирует по числу застройщиков, оказавшихся в зоне риска.
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По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).Коммерсантъвчера в 18:30
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Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
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«Северный поток — 2» построен на 83%
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