Недвижимость

ДЕЛА.ruДЕЛА.ruКрасноярский край лидирует по потенциально проблемным стройкам

Доля потенциально проблемных строек в Красноярском крае составляет 52% от общего объема строительства. Это около 1,5 млн квадратных метров жилья. Регион лидирует по числу застройщиков, оказавшихся в зоне риска.
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с чего всё началось

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

По расчетам «Метриума», по объему потенциально проблемного жилья лидирует Красноярский край, где до сих пор не решилась судьба 52% (1,5 млн кв. м) строящейся недвижимости. В Краснодарском крае это 41% (4 млн кв. м), в Башкирии — 39% (1,7 млн кв. м), в Ленинградской области — 36% (1,5 млн кв. м).
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