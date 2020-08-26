Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
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Красноярск, 26 августа 2020, 10:30 — REGNUM В списке российских регионов с наиболее загрязнённым воздухом в 2019 году лидером оказался Красноярский край. Рейтинг составили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.В источнике
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Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом
Годом ранее рейтинг выглядел по-другому: лидером по уровню выбросов был тот же Красноярский край, но Москва и Подмосковье были в топ-10 самых загрязненных регионов, на седьмом и шестом местах соответственно.
РБК00:00
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