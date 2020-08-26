Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.