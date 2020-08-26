Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ

Красноярск, 26 августа 2020, 10:30 — REGNUM В списке российских регионов с наиболее загрязнённым воздухом в 2019 году лидером оказался Красноярский край. Рейтинг составили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом

Годом ранее рейтинг выглядел по-другому: лидером по уровню выбросов был тот же Красноярский край, но Москва и Подмосковье были в топ-10 самых загрязненных регионов, на седьмом и шестом местах соответственно.
РБК00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

РИА Новости01:50
Московский Комсомолец

Оренбуржье оказалось в десятке регионов с самым загрязненным воздухом

Московский Комсомолец04:49
RT на русском

Названы российские регионы с самым загрязнённым воздухом

RT на русском01:40
Коммерсантъ

Красноярский край возглавил рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом

Коммерсантъ01:49
Российская газета

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Российская газета01:50
Lenta.ru

Определены российские регионы с самым загрязненным воздухом

Lenta.ru00:30
РБК

Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом

РБК00:00

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
632

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
910

Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
РИА Новости04:40
9

Компания Hyundai привезла в РФ ограниченную серию кроссовера Santa Fe

В моторную гамму Hyundai Santa Fe Black and Brown входят: два атмосферных двигателя на 2,4 и 3,5 литра мощностью 188 и 249 л.с. соответственно, а также турбированный дизельный агрегат на 2,2 литра с отдачей 200 л.с. Новинка предложена по цене от 2 619 000 рублей.
Новые автомобили04:34
19

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
361

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:27

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
2

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
103