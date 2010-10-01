Общество
Krasnoyarskmedia.ruКрасноярский край занял 11-е место в рейтинге заболеваемости коронавирусом
В рейтинге заболеваемости коронавирусом Красноярский край занял 11-е место. За последние сутки число заболевших выросло на 146 человек и эксперты не наблюдают резких передвижений региона в списке.
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Происшествия
В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину
По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Хоккей
КХЛ просит Минспорт помочь вернуть легионеров в Россию
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в Министерство спорта России списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей.
Нева Спорт 07:53
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Экономика
На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн).
Газета.Ru вчера в 18:31
Транспорт
ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы
Движение в Москве будет осложнено из-за прибытия большого количества иностранных гостей на парад Победы 24 июня, водителям рекомендуется уже со вторника по возможности избегать поездок на личном транспорте в центре города, сообщает пресс-служба столичного центра организации дорожного движения.
РИА Новости 07:25
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Здоровье
В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины
В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Ореанда-Новости 02:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович
Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня 06:20
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Наука
Мозг обезьяны увеличили с помощью человеческого гена
Из полученных результатов ученые сделали вывод, что именно ген ARHGAP11B определил развитие человеческого неокортекса в ходе эволюции.
Популярная механика 20 июня в 09:17
Общество
В Россию из Германии отправили 600 тонн ядерных отходов
Фото: "Экозащита" В этом году количество отходов, отправленных из Гронау, уже превысило 3 тысячи тонн, отмечают в "Экозащите".
Anews 06:21
Политика
Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате
«Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».
Lenta.ru 05:50
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в мае ставка составила всего 7,4%. В апреле средняя ставка составляла 8,32% годовых, что на тот момент также было историческим минимумом.
ФедералПресс 07:42
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36