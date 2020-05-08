с чего всё началось

Свердловский районный суд Красноярска арестовал бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца на время расследования уголовного дела об убийстве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 587

Экономика Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний» Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. 23

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 89

Общество Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано. 59

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 354

Общество Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.

Общество Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. 109

Общество Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.

Общество В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. 77

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 139

Финансы Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. 13

Происшествия В мэрии Харькова начались обыски Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя. 10

Авто В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, который пообщался с журналистами iReactor, причина кроется в том, что дилеры предлагают недостаточно бюджетных решений. 2