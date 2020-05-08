Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Свердловский районный суд Красноярска арестовал бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца на время расследования уголовного дела об убийстве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Красноярского краевого суда.
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с чего всё началось
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков арестован на один месяц и 26 суток — до 4 июля 2020 года, сообщил
 Красноярский краевой суд.
Forbes06:10

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Адвокат Быкова: «Анатолий Петрович считает, что дело связано с его оппозиционной политической деятельностью»

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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

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«Это особо опасное преступление»: у Анатолия Быкова прошли обыски, ему грозит арест до полутора лет

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
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В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
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Общество

В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери

В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
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Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
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Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Коммерсантъ 12:35
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Экономика

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках.
Коммерсантъ 12:27
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Общество

Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
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Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru вчера в 10:29
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
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Общество

С 12 мая все суды в России возобновляют работу

Со вторника, 12 мая, все российские суды переходят на обычный график работы.
Московский Комсомолец 03:11
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
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Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Происшествия

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы

Говорит Москва 12:24
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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Игры

Xbox презентовали игры для новой консоли Series X

RuNews24.ru 05:00
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
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Происшествия

В мэрии Харькова начались обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Происшествия

Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

РИА Новости 03:47
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Общество

Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
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Авто

В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов

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Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
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Анатолий Петрович Быков
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, авторитетный предприниматель, бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997-2016 годы - депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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