Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаКрасноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.
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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков арестован на один месяц и 26 суток — до 4 июля 2020 года, сообщил
 Красноярский краевой суд.
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Анатолий Петрович Быков
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, авторитетный предприниматель, бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997-2016 годы - депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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