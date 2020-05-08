с чего всё началось

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Происшествия Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. 23

Здоровье В РТ заболеваемость коронавирусом оказалась в три раза ниже, чем по России В Татарстане доля лиц, заболевших коронавирусом, в расчете от общей численности населения оказалась в три раза ниже, чем в среднем по России.

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины. 676

Авто Автомобильный рынок Британии рухнул до послевоенного уровня Продажи новых автомобилей в Британии в апреле рухнули на 97% (в сравнении с апрелем 2019 года).

Общество Прокуратура проверит информацию об условиях в госпитале в «Ленэкспо» Прокуратура Петербурга начнёт проверку информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо». 50

Авто Внедорожник KIA Mohave получил новую топовую версию Gravity На фоне растущих продаж марка решила запустить в Корее новую топовую версию внедорожника под названием Gravity. 1

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K

Общество Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 3

Происшествия В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил. 1

Общество В Калининградской области ужесточат масочный режим Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая. 100

Общество Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая. 124

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 78

Энергетика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару. 109

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 57

Общество Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 1,9K

Общество Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении ограничений в регионе до 18 мая. Об этом он сообщил в своем Instagram. 55

Здоровье Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.