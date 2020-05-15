Происшествия
РБКБизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Бизнесмену и экс-депутату заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации убийства (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР) двух человек в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ04:22
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Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове.
REGNUM 06:19
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток
"Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк.
Российская газета 04:29
Политика
Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем
Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.
ТАСС 06:31
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
Общество
В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев
Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержанием в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за карантина, сообщает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 00:56
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 13 мая в 09:13
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Здоровье
Названа группа крови, наиболее подверженная заражению коронавирусом
Риски заражения коронавирусом у людей с остальными группами крови, по словам медика, оказались примерно равны.
Тульская пресса вчера в 16:28
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
Общество
В Смоленске вновь выявили большинство новых заражений коронавирусом
Ещё 16 человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Смоленске.
О чем говорит Смоленск вчера в 05:55
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Энергетика
Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
Российская газета вчера в 06:57
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции в отношении российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
BFM.ru 01:18
Общество
ВОЗ предупредила Европу о вероятности второй волны коронавируса
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 18:01
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16