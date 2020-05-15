с чего всё началось

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.

Общество Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. 194

Общество Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. 58

Происшествия В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 54

Общество В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк. 8

Политика Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Общество В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержанием в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за карантина, сообщает агентство "Украинские новости". 5

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 491

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Общество Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса «Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС). 15

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.

Политика Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. 17

Происшествия Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть. 17

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз. 10

Энергетика Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. 54

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции в отношении российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 83

Общество ВОЗ предупредила Европу о вероятности второй волны коронавируса Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции. 17