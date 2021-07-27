РБККрасовский выиграл суд по статье о прослушке телефона ГозманаМосковский арбитражный суд удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к политику и правозащитнику Леониду Гозману и «Новой газете».РБКЖурналист пояснил, что суд обязал "Новую газету" удалить материал общественного деятеля и опубликовать в качестве опровержения решение суда.РИА НовостиСамого Л.Гозмана суд приговорил к выплате А.Красовскому 300 тысяч рублей моральной компенсации.Эхо МосквыИск в Арбитражный суд Москвы был подан в апреле 2021 года.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКНовая газетаПодробнее о событииЖурналист Антон Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефона общественника Леонида ГозманаРИА Новости17:35Суд обязал «Новую газету» удалить статью о прослушке телефонаLenta.ru17:20Суд обязал «Новую газету» удалить статью Гозмана о прослушке перед эфиром RTДождьвчера в 14:44Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефона ГозманаРБКвчера в 15:50Красовский выиграл суд по статье о прослушке ГозманаNews.ru17:15Суд обязал «Новую газету» удалить статью Леонида Гозмана о его участии в программе Антона Красовского на RTНовая газетавчера в 14:15Политик Гозман обжалует решение суда о выплате моральной компенсации журналисту RT КрасовскомуЭхо Москвывчера в 15:23Показать ещёОценить128Поделиться