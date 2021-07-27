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Общество

Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефона Гозмана

Московский арбитражный суд удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к политику и правозащитнику Леониду Гозману и «Новой газете».
РБК
Журналист пояснил, что суд обязал "Новую газету" удалить материал общественного деятеля и опубликовать в качестве опровержения решение суда.
РИА Новости
Самого Л.Гозмана суд приговорил к выплате А.Красовскому 300 тысяч рублей моральной компенсации.
Эхо Москвы
Иск в Арбитражный суд Москвы был подан в апреле 2021 года.
РБК

Подробнее о событии

Журналист Антон Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефона общественника Леонида Гозмана

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Lenta.ru17:20

Суд обязал «Новую газету» удалить статью Гозмана о прослушке перед эфиром RT

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Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефона Гозмана

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Политик Гозман обжалует решение суда о выплате моральной компенсации журналисту RT Красовскому

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