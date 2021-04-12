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Новый Калининград.Ru

Краткосрочная аренда больших квартир в Калининграде подорожала в 3,4 раза

Более всего выросли ставки на квартиры с 4 и более комнатами: цены в данном сегменте в Калининградской области увеличились в 3,4 раза по сравнению с апрелем 2020 года. Снять такую квартиру в регионе сейчас в среднем можно за 5 000 рублей в сутки.В источнике
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С чего всё началось

В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач

Максимальный рост стоимости посуточной аренды загородной недвижимости — в 2,5 раза за год — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, средний показатель в апреле 2021 года составил 5 тыс. руб. Двукратный рост отмечен в Волгоградской и Тамбовской областях (оба региона — до 4 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (10 тыс. руб.).
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В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач

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